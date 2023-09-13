EPIKO

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

NamaEPIKO

PeringkatNo.2987

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)%0,02

Suplai Peredaran174.525.607,5

Suplai Maks.300.000.000

Total Suplai300.000.000

Tingkat Peredaran0.5817%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.03360438444652793,2024-03-10

Harga Terendah0.000256123717200183,2023-09-13

Blockchain PublikETH

PengantarEpiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.