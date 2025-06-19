ESX

EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.

NamaESX

PeringkatNo.1568

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.59%

Suplai Peredaran948,881,136.7569478

Suplai Maks.7,000,000,000

Total Suplai7,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1355%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04621212716961263,2025-06-19

Harga Terendah0.002591772735560521,2026-01-01

Blockchain PublikBASE

