ETC

Ethereum Classic (ETC) adalah cryptocurrency dan blockchain publik. ETC berspesialisasi dalam interoperabilitas dengan Defi dan blockchain lainnya, aplikasi aman, kontrak pintar, dan transaksi peer-to-peer; ETC diluncurkan pada tahun 2016 melalui upaya yang dipimpin komunitas akar rumput untuk menjadi jaringan yang benar-benar tangguh dan terdesentralisasi.

NamaETC

PeringkatNo.41

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0006%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)35.02%

Suplai Peredaran155,101,142.54833186

Suplai Maks.210,700,000

Total Suplai210,700,000

Tingkat Peredaran0.7361%

Tanggal Penerbitan2015-11-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.7523 USDT

All-Time High176.15769168,2021-05-06

Harga Terendah0.45244601368904114,2016-07-25

Blockchain PublikETC

PengantarEthereum Classic (ETC) adalah cryptocurrency dan blockchain publik. ETC berspesialisasi dalam interoperabilitas dengan Defi dan blockchain lainnya, aplikasi aman, kontrak pintar, dan transaksi peer-to-peer; ETC diluncurkan pada tahun 2016 melalui upaya yang dipimpin komunitas akar rumput untuk menjadi jaringan yang benar-benar tangguh dan terdesentralisasi.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
ETC/USDC
Ethereum Classic
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ETC)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
ETC/USDC
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ETC)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...