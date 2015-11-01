ETC

Ethereum Classic (ETC) adalah cryptocurrency dan blockchain publik. ETC berspesialisasi dalam interoperabilitas dengan Defi dan blockchain lainnya, aplikasi aman, kontrak pintar, dan transaksi peer-to-peer; ETC diluncurkan pada tahun 2016 melalui upaya yang dipimpin komunitas akar rumput untuk menjadi jaringan yang benar-benar tangguh dan terdesentralisasi.

NamaETC

PeringkatNo.41

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0006%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)38.51%

Suplai Peredaran155,048,642.46012607

Suplai Maks.210,700,000

Total Suplai210,700,000

Tingkat Peredaran0.7358%

Tanggal Penerbitan2015-11-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.7523 USDT

All-Time High176.15769168,2021-05-06

Harga Terendah0.45244601368904114,2016-07-25

Blockchain PublikETC

