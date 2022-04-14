FACY

$FACY adalah token dari platform pemeriksa fakta AI Seer, Facticity, yang digunakan untuk hadiah komunitas. Platform ini memiliki sekitar 3.000 pengguna aktif mingguan, termasuk lembaga riset dan pemerintah. Bot-nya, @ArAIstotle, berfokus pada pemeriksa fakta di ranah Web3. Mulai 9 September, 16,7% token akan dibuka dan didistribusikan berdasarkan poin, yang dapat diperoleh dengan menyimpan $FACY, berinteraksi dengan bot, atau memberikan informasi yang benar.

NamaFACY

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

Pengantar$FACY adalah token dari platform pemeriksa fakta AI Seer, Facticity, yang digunakan untuk hadiah komunitas. Platform ini memiliki sekitar 3.000 pengguna aktif mingguan, termasuk lembaga riset dan pemerintah. Bot-nya, @ArAIstotle, berfokus pada pemeriksa fakta di ranah Web3. Mulai 9 September, 16,7% token akan dibuka dan didistribusikan berdasarkan poin, yang dapat diperoleh dengan menyimpan $FACY, berinteraksi dengan bot, atau memberikan informasi yang benar.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.