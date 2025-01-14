FARTBOY

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

NamaFARTBOY

PeringkatNo.996

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran999,440,457

Suplai Maks.999,440,457

Total Suplai999,440,457

Tingkat Peredaran1%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.19575399747960148,2025-02-13

Harga Terendah0.000007757130385205,2025-01-14

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

FARTBOY/USDT
Fartboy
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (FARTBOY)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
