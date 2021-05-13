FEG

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

NamaFEG

PeringkatNo.1309

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran85,349,566,476.59181

Suplai Maks.100,000,000,000

Total Suplai96,619,244,765.62038

Tingkat Peredaran0.8534%

Tanggal Penerbitan2021-05-13 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000511534971701919,2024-11-07

Harga Terendah0.000000099927831158,2025-01-16

Blockchain PublikBSC

PengantarFEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.