FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

PeringkatNo.1053

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.18%

Suplai Peredaran837,668,249.1222448

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai839,242,769.7719939

Tingkat Peredaran0.8376%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.56914028,2021-04-06

Harga Terendah0.007041209493572396,2025-10-10

Blockchain PublikFIONEW

