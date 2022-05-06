FITFI

Step App adalah aplikasi pertama di Protokol Step, yang dikembangkan oleh tim inti mereka, yang menciptakan metaverse gamified untuk ekonomi kebugaran. Memungkinkan pengguna untuk sekadar berjalan, jogging, atau berlari untuk bersosialisasi, bermain, dan menghasilkan uang di platformnya. Di luar teknologi eksklusif ekosistem mereka, aplikasi Step dibangun di atas komunitas besar pengguna dan duta kebugaran. $FITFI adalah token tata kelola dan token gas dari Step Protocol, dan token utilitas dari pengalaman inti FitFi.

NamaFITFI

PeringkatNo.1583

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.11%

Suplai Peredaran4,420,000,000

Suplai Maks.0

Total Suplai4,600,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.7346252898164236,2022-05-06

Harga Terendah0.000408441217526315,2025-12-18

Blockchain PublikAVAX_CCHAIN

PengantarStep App adalah aplikasi pertama di Protokol Step, yang dikembangkan oleh tim inti mereka, yang menciptakan metaverse gamified untuk ekonomi kebugaran. Memungkinkan pengguna untuk sekadar berjalan, jogging, atau berlari untuk bersosialisasi, bermain, dan menghasilkan uang di platformnya. Di luar teknologi eksklusif ekosistem mereka, aplikasi Step dibangun di atas komunitas besar pengguna dan duta kebugaran. $FITFI adalah token tata kelola dan token gas dari Step Protocol, dan token utilitas dari pengalaman inti FitFi.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.