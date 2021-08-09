FLOKI

Koin meme dengan utilitas melalui metaverse game NFT, NFT dan pasar barang dagangan, dan platform pendidikan kripto. Terinspirasi dari nama anjing Elon Musk dan bermitra dengan saudaranya Kimbal Musk. Tujuan FLOKI adalah menjadi 10 proyek kripto teratas dan pemimpin de facto di sektor game NFT.

NamaFLOKI

PeringkatNo.96

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran9,539,644,362,554.03

Suplai Maks.0

Total Suplai9,653,106,372,096.068

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000346228649140735,2024-06-05

Harga Terendah0.00000002,2021-08-09

Blockchain PublikBSC

