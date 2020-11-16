FLUX

Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

NamaFLUX

PeringkatNo.479

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.97%

Suplai Peredaran399,269,834.4991484

Suplai Maks.560,000,000

Total Suplai399,269,834.4991484

Tingkat Peredaran0.7129%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.167981738804332,2021-12-10

Harga Terendah0.01697851,2020-11-16

Blockchain PublikZEL

PengantarDecentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.