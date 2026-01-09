FON

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

NamaFON

PeringkatNo.3560

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)88,953.26%

Suplai Peredaran501.76339252

Suplai Maks.0

Total Suplai501.76339252

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High14.482000904935257,2026-01-09

Harga Terendah13.775134633319615,2026-01-16

Blockchain PublikETH

