Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

PeringkatNo.656

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)12.48%

Suplai Peredaran14,343,554.15380151

Suplai Maks.0

Total Suplai15,297,897.14455933

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2021-04-22 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High71.37012372,2021-04-22

Harga Terendah0.8392299062582462,2025-10-10

Blockchain PublikETH

