Franklin adalah token meme Solana berdasarkan karakter nostalgia “Franklin the Turtle,” yang di-remix melalui citra politik viral dan visual yang dihasilkan AI. Token ini memanfaatkan meningkatnya perhatian terhadap karakter tersebut di media sosial untuk membangun narasi yang mengutamakan meme dan volatilitas tinggi alih-alih utilitas jangka panjang.

NamaFRANKLIN

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.