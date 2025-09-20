FST

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

NamaFST

PeringkatNo.2508

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.17%

Suplai Peredaran125,282,255.5612581

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1252%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.16619478956911515,2025-09-20

Harga Terendah0.002360333711102472,2026-01-02

Blockchain PublikBSC

PengantarFreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.