FUSE

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

NamaFUSE

PeringkatNo.1907

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.16%

Suplai Peredaran219,882,167.4558336

Suplai Maks.0

Total Suplai388,967,957.48103

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.137374549302839,2022-01-19

Harga Terendah0.006030981089882826,2025-11-03

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

