GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant.

PeringkatNo.794

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran411,297,484,026

Suplai Maks.420,690,000,000

Total Suplai411,297,484,026

Tingkat Peredaran0.9776%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000413098438243625,2024-12-12

Harga Terendah0.000002602616451368,2024-05-17

Blockchain PublikETH

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
