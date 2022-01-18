GARI

"GARI Memberdayakan Pembuat Konten Video Pendek Dengan Token Sosial. Token GARI menawarkan pengguna Aplikasi Chingari sebuah gerbang ke ruang blockchain. Tujuannya adalah untuk memberdayakan pembuat dan pemirsa di Aplikasi Chingari dengan alat teknologi untuk berinteraksi langsung satu sama lain dan memungkinkan semua pengguna di Aplikasi Chingari untuk berpartisipasi dalam arah jangka panjang ekonomi sosial yang berdampak pada Token GARI. Token GARI saling berhubungan dengan Aplikasi Chingari, membuka bagi pengguna Aplikasi Chingari dunia blockchain yang lebih luas di mana mereka secara langsung mengontrol aset mereka dan dapat menggunakan token mereka untuk terhubung dan bertransaksi dengan rekanan mereka, menempatkan suara tata kelola, dan mengkatalisasi keterlibatan platform dan pertumbuhan basis pengguna ."

NamaGARI

PeringkatNo.2276

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran561,537,169

Suplai Maks.979,444,315.55

Total Suplai979,444,315.55

Tingkat Peredaran0.5733%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.0509175415173795,2022-01-18

Harga Terendah0.00088430145132486,2025-12-19

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

