GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

PeringkatNo.363

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.09%

Suplai Peredaran438,777,945

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai976,569,568

Tingkat Peredaran0.4387%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.374641892980259,2025-01-25

Harga Terendah0.008935486253898114,2023-02-08

Blockchain PublikMATIC

PengantarGEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

