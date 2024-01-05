GIGA

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

NamaGIGA

PeringkatNo.483

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran9,302,411,888

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,603,935,545.16

Tingkat Peredaran0.9302%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.09511039750207428,2025-01-03

Harga Terendah0.000001831035084425,2024-01-05

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

