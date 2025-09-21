GIGGLE

GIGGLE adalah memecoin yang menggabungkan “amal + pendidikan,” menggunakan mekanisme donasi biaya dan narasi Giggle Academy untuk membangun merek “berbuat baik melalui meme.”

NamaGIGGLE

PeringkatNo.383

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2,765.70%

Suplai Peredaran994,905.83313335

Suplai Maks.1,000,000

Total Suplai994,905.83313335

Tingkat Peredaran0.9949%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High281.147303020201,2025-10-25

Harga Terendah0.002154581463322289,2025-09-21

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

