GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

PeringkatNo.1678

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.05%

Suplai Peredaran339,999,895

Suplai Maks.0

Total Suplai650,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2021-04-19 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.19629964016231385,2024-03-21

Harga Terendah0.00118026196749609,2022-06-18

Blockchain PublikETH

