GOR (Gorbagana) berasal dari komunitas Solana. Nama "GOR" tidak memiliki arti hewan atau objek yang jelas, tetapi telah dimemekan oleh komunitas tersebut untuk melambangkan "sampah" atau bahkan "tidak berguna", yang mengandung nada ironi dan ejekan diri.

PeringkatNo.3708

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,982,662.78

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.05812190564445757,2025-06-21

Harga Terendah0.000060770432765415,2025-06-18

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.