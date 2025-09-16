GRIPPY

Grippy on Base hadir untuk merebut kembali jaringan meme ini dengan komunitas yang kuat dan para pemegang yang berdedikasi. Misinya jelas: menyatukan budaya, mendorong momentum, dan mengamankan tempatnya yang memang layak sebagai meme #1 di Base.

NamaGRIPPY

PeringkatNo.4669

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.016345000731503544,2025-10-10

Harga Terendah0.000004578676747195,2025-09-16

Blockchain PublikBASE

Grippy on Base hadir untuk merebut kembali jaringan meme ini dengan komunitas yang kuat dan para pemegang yang berdedikasi. Misinya jelas: menyatukan budaya, mendorong momentum, dan mengamankan tempatnya yang memang layak sebagai meme #1 di Base.

Sektor

Media Sosial

