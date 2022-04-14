GXP

Koin GoChapaa ($GC) adalah token utilitas yang mendukung bursa GoChapaa, dirancang untuk memungkinkan pembayaran lintas batas yang lancar, pembayaran instan, transaksi lokal tanpa biaya, dan pendapatan bunga yang kompetitif—mendorong masa depan keuangan di Afrika melalui inovasi AI dan blockchain.

NamaGXP

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai2,100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

PengantarKoin GoChapaa ($GC) adalah token utilitas yang mendukung bursa GoChapaa, dirancang untuk memungkinkan pembayaran lintas batas yang lancar, pembayaran instan, transaksi lokal tanpa biaya, dan pendapatan bunga yang kompetitif—mendorong masa depan keuangan di Afrika melalui inovasi AI dan blockchain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.