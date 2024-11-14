HAPPY

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

NamaHAPPY

PeringkatNo.1824

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran3,333,174,669

Suplai Maks.3,333,263,251

Total Suplai3,333,174,669

Tingkat Peredaran0.9999%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.05720146633296332,2024-11-14

Harga Terendah0.00037386478219983,2025-11-21

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

