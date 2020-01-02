HBAR

Hedera adalah jaringan publik tingkat perusahaan yang paling banyak digunakan bagi Anda untuk membuat dunia digital Anda persis seperti seharusnya – milik Anda. HBAR adalah cryptocurrency asli Hedera yang hemat energi yang menggerakkan ekonomi terdesentralisasi. Baik Anda seorang pemula atau perusahaan, pencipta atau konsumen, Hedera melampaui blockchain bagi pengembang untuk menciptakan era berikutnya dari aplikasi yang cepat, adil, dan aman.

NamaHBAR

PeringkatNo.23

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0016%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.45%

Suplai Peredaran42,793,137,592.85554

Suplai Maks.50,000,000,000

Total Suplai50,000,000,000

Tingkat Peredaran0.8558%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.57014605196947,2021-09-16

Harga Terendah0.0100124401134,2020-01-02

Blockchain PublikHBAR

PengantarHedera adalah jaringan publik tingkat perusahaan yang paling banyak digunakan bagi Anda untuk membuat dunia digital Anda persis seperti seharusnya – milik Anda. HBAR adalah cryptocurrency asli Hedera yang hemat energi yang menggerakkan ekonomi terdesentralisasi. Baik Anda seorang pemula atau perusahaan, pencipta atau konsumen, Hedera melampaui blockchain bagi pengembang untuk menciptakan era berikutnya dari aplikasi yang cepat, adil, dan aman.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.