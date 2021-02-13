HEGIC

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

NamaHEGIC

PeringkatNo.849

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,00%

Suplai Peredaran703 727 349,1958504

Suplai Maks.3 012 009 888

Total Suplai3 012 009 888

Tingkat Peredaran0.2336%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.64228275,2021-02-13

Harga Terendah0.004946527298549685,2022-05-12

Blockchain PublikETH

PengantarHegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.