HEGIC

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

NamaHEGIC

PeringkatNo.849

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,00%

Suplai Peredaran703 727 349,1958504

Suplai Maks.3 012 009 888

Total Suplai3 012 009 888

Tingkat Peredaran0.2336%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.64228275,2021-02-13

Harga Terendah0.004946527298549685,2022-05-12

Blockchain PublikETH

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

Sektor

Media Sosial

Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Rekap 2025
