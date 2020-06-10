HNT

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

NamaHNT

PeringkatNo.143

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.66%

Suplai Peredaran186,321,438.2959488

Suplai Maks.223,000,000

Total Suplai186,321,438.2959488

Tingkat Peredaran0.8355%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High55.218178738443264,2021-11-12

Harga Terendah0.253390913127,2020-06-10

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

