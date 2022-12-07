HONEY

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

PeringkatNo.485

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)%0,01

Suplai Peredaran5.260.759.414,539201

Suplai Maks.10.000.000.000

Total Suplai6.518.474.804,574299

Tingkat Peredaran0.526%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.431502163935478,2022-12-07

Harga Terendah0.00724360587271232,2025-11-22

Blockchain PublikSOL

