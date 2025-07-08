HOODX

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NamaHOODX

PeringkatNo.1258

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)38,317.78%

Suplai Peredaran52,699.84389596

Suplai Maks.∞

Total Suplai197,699.83818395

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High153.08036045849482,2025-10-10

Harga Terendah91.00407335090168,2025-07-08

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

