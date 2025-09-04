IAUON

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

NamaIAUON

PeringkatNo.970

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1,595.94%

Suplai Peredaran144,364.48973931

Suplai Maks.0

Total Suplai144,364.48973931

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High85.61246878975481,2025-12-28

Harga Terendah66.2823140111318,2025-09-04

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

