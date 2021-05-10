ICP

Internet Computer adalah blockchain berbasis cloud terdesentralisasi. Internet Computer menghosting aplikasi, situs web, dan sistem perusahaan yang aman dan tangguh, serta memungkinkan multi-rantai tanpa kepercayaan. Internet Computer juga merupakan "cloud yang menulis sendiri", tempat AI menciptakan aplikasi untuk pengguna pasar massal yang memberikan instruksi melalui obrolan. Coba caffeine.ai dan icp.ninja. Komputasi onchain membakar token ICP.

NamaICP

PeringkatNo.46

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0005%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)13.35%

Suplai Peredaran546,200,532.4725312

Suplai Maks.∞

Total Suplai546,200,532.4725312

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High750.73047694,2021-05-10

Harga Terendah1.9772524244681915,2025-10-10

Blockchain PublikICP

Sektor

Media Sosial

