imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge.

PeringkatNo.2793

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran776,833,333

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.7768%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.05708035719415594,2023-11-20

Harga Terendah0.000046877671460728,2025-04-24

Blockchain PublikNONE

Sektor

Media Sosial

