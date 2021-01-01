INV

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

NamaINV

PeringkatNo.740

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)7.79%

Suplai Peredaran725,653.00901637

Suplai Maks.0

Total Suplai727,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2021-01-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1788.53511267,2021-03-17

Harga Terendah20.738103277153993,2024-10-11

Blockchain PublikETH

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Loading...