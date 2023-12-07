JTO

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

NamaJTO

PeringkatNo.165

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)5.29%

Suplai Peredaran422,278,735.5

Suplai Maks.0

Total Suplai996,237,494.7865822

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High5.608309380488856,2023-12-07

Harga Terendah0.30811658973196,2025-12-18

Blockchain PublikSOL

