JUV

Token Fan memungkinkan penggemar di berbagai cabang olahraga untuk menunjukkan pengaruh mereka terhadap tim/liga/klub favorit mereka. Melalui Socios.com, penggemar diberi wewenang untuk berpartisipasi dalam keputusan klub tertentu, misalnya, memilih lagu selebrasi gol di stadion sepak bola, memilih petarung mana yang akan bertanding di MMA, dan lainnya. Berkat Token Fan, pemegangnya mendapatkan akses ke pengalaman sekali seumur hidup seperti acara temu-sapa pemain, acara latihan, dan lainnya.

NamaJUV

PeringkatNo.1031

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)19.60%

Suplai Peredaran14,401,116

Suplai Maks.0

Total Suplai19,956,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High38.10535085,2020-12-21

Harga Terendah0.6159396137288436,2025-12-12

Blockchain PublikCHZ

Sektor

Media Sosial

