KABUTO

Kabuto adalah token meme Solana berdasarkan kisah viral “KabutoKing”, yaitu kolektor pengumpul kartu Pokémon Kabuto edisi pertama, yang memberikan narasi bertema koleksi pada token ini.

NamaKABUTO

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSOL

PengantarKabuto adalah token meme Solana berdasarkan kisah viral “KabutoKing”, yaitu kolektor pengumpul kartu Pokémon Kabuto edisi pertama, yang memberikan narasi bertema koleksi pada token ini.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.