KAIA

Proyek blockchain publik global Kakao, Klaytn adalah platform layanan-sentris kelas perusahaan yang menghadirkan pengalaman blockchain yang ramah pengguna bagi jutaan orang. Proyek ini menggabungkan fitur terbaik dari kedua blokir publik (data & kontrol terdesentralisasi, tata kelola terdistribusi) dan blokir pribadi (latensi rendah, skalabilitas tinggi) melalui desain 'hibrida' yang efisien. Klaytn dijamin dengan partisipasi dari berbagai merek yang sangat bereputasi di seluruh dunia, bekerja sama untuk menciptakan platform bisnis yang andal di atas sistem kepercayaan terdesentralisasi yang kuat. Klaytn memungkinkan bisnis dan pengusaha saat ini untuk menangkap nilai menggunakan teknologi blockchain. Klaytn adalah masa depan, dirancang oleh Ground X.

NamaKAIA

PeringkatNo.106

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.19%

Suplai Peredaran6,213,822,089.025724

Suplai Maks.

Total Suplai6,213,822,089.025724

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2019-09-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4150242710323301,2024-12-02

Harga Terendah0.05080960730720231,2025-10-10

Blockchain PublikKLAY

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

