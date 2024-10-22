KASPY

A meme token built on the Kaspa blockchain. born from a true story of resilience, where a three-legged cat was saved by selling crypto assets to cover the vet bills.

NamaKASPY

PeringkatNo.4718

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.333,333,333,333

Total Suplai333,333,333,333

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000094613458299034,2024-10-22

Harga Terendah0.000002377591409312,2025-11-05

Blockchain PublikKRC20

Sektor

Media Sosial

