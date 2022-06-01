KAS

Kaspa adalah Layer-1 tercepat, open-source, terdesentralisasi & skalabel penuh di dunia. BlockDAG pertama di dunia- buku besar digital yang memungkinkan blok paralel dan konfirmasi transaksi instan, dibangun di atas mesin proof-of-work yang kuat dengan interval blok satu detik yang cepat.

NamaKAS

PeringkatNo.57

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0004%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.12%

Suplai Peredaran27,095,219,996.729687

Suplai Maks.28,704,026,601

Total Suplai27,095,219,996.729687

Tingkat Peredaran0.9439%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.20754794622992162,2024-08-01

Harga Terendah0.000169882220013181,2022-06-01

Blockchain PublikKASPA

Sektor

Media Sosial

