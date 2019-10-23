KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

NamaKAVA

PeringkatNo.291

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.53%

Suplai Peredaran1,082,847,624

Suplai Maks.∞

Total Suplai1,082,847,624

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2019-10-23 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.46 USDT

All-Time High9.19263002,2021-09-09

Harga Terendah0.029708315116597328,2025-10-10

Blockchain PublikKAVA

Sektor

Media Sosial

