The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

PeringkatNo.2804

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran2,588,374,456.7225513

Suplai Maks.4,961,000,000

Total Suplai2,588,374,456.7225513

Tingkat Peredaran0.5217%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.025728576969511432,2024-03-21

Harga Terendah0.00006004275019449,2025-12-16

Blockchain PublikKLS

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.