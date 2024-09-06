LBTC

LBTC adalah Bitcoin berperingkat institusional yang memberikan imbal hasil, didukung penuh oleh BTC, dan dapat dikomposisikan secara bebas di seluruh DeFi. LBTC memungkinkan para alokasi untuk mengembangkan kepemilikan BTC mereka sambil tetap mempertahankan eksposur inti terhadap aset tersebut. LBTC dijamin oleh konsorsium terdesentralisasi yang terdiri dari 14 pemimpin aset digital, dan merupakan LST Bitcoin terbesar yang menguasai 60% pasar. LBTC memberikan imbal hasil pasif yang diperoleh dari staking BTC yang mendasarinya ke Protokol Staking Bitcoin Babylon. LBTC adalah derivatif BTC terbesar keempat setelah token non-imbal hasil WBTC, CBBTC, dan BTBC.

NamaLBTC

PeringkatNo.8777

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)9 020,11%

Suplai Peredaran11 784,25882022

Suplai Maks.0

Total Suplai11 784,25882022

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High127777.10143093918,2025-08-14

Harga Terendah52992.9830977622,2024-09-06

Blockchain PublikETH

