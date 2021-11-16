LDO

Lido DAO adalah komunitas yang membangun layanan staking cair untuk Ethereum. Lido memungkinkan pengguna untuk mendapatkan reward staking tanpa mengunci aset atau memelihara infrastruktur staking. Staking dengan Lido siap untuk dimulai bersamaan dengan Fase 0 dari Ethereum 2.0.

NamaLDO

PeringkatNo.87

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4.62%

Suplai Peredaran846,566,802.5927889

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High18.619755462245035,2021-11-16

Harga Terendah0.3278130593931484,2025-10-10

Blockchain PublikETH

PengantarLido DAO adalah komunitas yang membangun layanan staking cair untuk Ethereum. Lido memungkinkan pengguna untuk mendapatkan reward staking tanpa mengunci aset atau memelihara infrastruktur staking. Staking dengan Lido siap untuk dimulai bersamaan dengan Fase 0 dari Ethereum 2.0.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.