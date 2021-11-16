LIFECRYPTO

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

NamaLIFECRYPTO

PeringkatNo.3110

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran2,631,194,572.27

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2631%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.041196202448284376,2021-11-16

Harga Terendah0.000022428549565319,2025-11-05

Blockchain PublikETH

PengantarLifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.