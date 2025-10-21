LIFE

Cyberlife adalah ekosistem game berbasis AI di Base yang memungkinkan kreator untuk membangun, memainkan, dan menokenisasi game menggunakan AI. Pengguna dapat membuat game 2D dan 3D melalui perintah sederhana, memiliki aset digital sebagai NFT, dan memonetisasi kreasi melalui ekonomi token LIFE.

NamaLIFE

PeringkatNo.4531

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.33862363562044756,2025-10-28

Harga Terendah0.001490102457604418,2025-10-21

Blockchain PublikBASE

PengantarCyberlife adalah ekosistem game berbasis AI di Base yang memungkinkan kreator untuk membangun, memainkan, dan menokenisasi game menggunakan AI. Pengguna dapat membuat game 2D dan 3D melalui perintah sederhana, memiliki aset digital sebagai NFT, dan memonetisasi kreasi melalui ekonomi token LIFE.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
LIFE/USDT
Cyberlife
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LIFE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
LIFE/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LIFE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...