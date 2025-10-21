LIFE

Cyberlife adalah ekosistem game berbasis AI di Base yang memungkinkan kreator untuk membangun, memainkan, dan menokenisasi game menggunakan AI. Pengguna dapat membuat game 2D dan 3D melalui perintah sederhana, memiliki aset digital sebagai NFT, dan memonetisasi kreasi melalui ekonomi token LIFE.

NamaLIFE

PeringkatNo.4531

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.33862363562044756,2025-10-28

Harga Terendah0.001490102457604418,2025-10-21

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

