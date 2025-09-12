LINON

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

NamaLINON

PeringkatNo.1894

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)73,936.80%

Suplai Peredaran3,240.82494022

Suplai Maks.0

Total Suplai3,240.82494022

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High486.09720121796573,2025-09-12

Harga Terendah390.363033726106,2025-12-09

Blockchain PublikETH

