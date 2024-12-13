LOFI

Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future.

NamaLOFI

PeringkatNo.1178

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.04%

Suplai Peredaran1,000,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran1%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2213443972971052,2024-12-13

Harga Terendah0.004741668685890597,2026-01-01

Blockchain PublikSUI

Sektor

Media Sosial

