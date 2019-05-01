LPT

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Tanggal Penerbitan2019-05-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High100.24478173730876,2021-11-09

Harga Terendah0.420586727745,2020-03-13

Blockchain PublikETH

